Агрохолдинг открыл ремонтно-техническую базу в Брянской области

Агрохолдинг «Мираторг» открыл ремонтно-техническую базу «Пильшино» в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Агропромышленный холдинг «Мираторг» открыл в Брянской области производственную базу «Пильшино». Комплекс обошёлся компании в 200 млн рублей

«Задача высокотехнологичной ремонтно-технической базы — повысить качество обработки сельхозугодий, обеспечить эффективную кормозаготовку для животных, создать комфортные условия в сельской местности для работы 400 человек», – подчеркнул Александр Богомаз.

На церемонии открытия глава региона вручил благодарности отличившимся сотрудникам агрохолдинга.

Александр Богомаз подчеркнул, что благодаря инвестиционным проектам «Мираторга» регион лидирует в России по производству мяса крупного рогатого скота, свиней и птицы.

«За то время, что компания действует на брянской земле, создано более 12 тысяч рабочих мест, в этом году средняя зарплата сотрудников выросла на 20 % и составила более 62 тысяч рублей — это больше, чем в среднем по экономике региона», – отметил Александр Богомаз.

В областной бюджет в этом году компания заплатила 1,6 млрд рублей налогов.