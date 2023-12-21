Агрохолдинг открыл ремонтно-техническую базу в Брянской области

Агрохолдинг «Мираторг» открыл ремонтно-техническую базу «Пильшино» в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Агропромышленный холдинг «Мираторг» открыл в Брянской области производственную базу «Пильшино». Комплекс обошёлся компании в 200 млн рублей
«Задача высокотехнологичной ремонтно-технической базы — повысить качество обработки сельхозугодий, обеспечить эффективную кормозаготовку для животных, создать комфортные условия в сельской местности для работы 400 человек», – подчеркнул Александр Богомаз.
На церемонии открытия глава региона вручил благодарности отличившимся сотрудникам агрохолдинга.
Александр Богомаз подчеркнул, что благодаря инвестиционным проектам «Мираторга» регион лидирует в России по производству мяса крупного рогатого скота, свиней и птицы.
«За то время, что компания действует на брянской земле, создано более 12 тысяч рабочих мест, в этом году средняя зарплата сотрудников выросла на 20 % и составила более 62 тысяч рублей — это больше, чем в среднем по экономике региона», – отметил Александр Богомаз.
В областной бюджет в этом году компания заплатила 1,6 млрд рублей налогов.
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