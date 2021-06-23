Более 1 миллиарда рублей потратили в Брянской области на борьбу с COVID-19

Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

О расходах свыше 1,1 миллиарда рублей рассказал в своем выступлении в Брянской облдуме губернатор Александр Богомаз. Эту сумму выделили из областного бюджета на борьбу с коронавирусной инфекцией.

По словам Богомаза, власть справилась со всеми задачами, которые поставила перед ней пандемия. Коронавирусные госпитали оснащены новым оборудованием, открыты КТ-центры, подготовлены кислородные станции.

В Брянской области открыты 20 госпиталей, более 3 тысяч коек принимают пациентов с коронавирусом, большая часть из них обеспечена кислородом. На приобретение медикаментов из областной казны потратили более 370 миллионов рублей. Больные COVID-19 обеспечиваются бесплатными лекарствами.

В медицинских организациях появился новый транспорт для оказания пациентам оперативной медицинской помощи. В 2021 году автопарк лечебных учреждений пополнился на 141 машину.