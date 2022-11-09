Более 14 млрд рублей направят на здравоохранение Брянской области

В будущем году на здравоохранение в Брянской области планируют потратить более 14 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службы регионального парламента.

Комитет Брянской областной Думы по вопросам социальной политики и здравоохранения рассмотрел проект бюджета на будущий год. Так, в 2023 году на государственную программу «Развитие здравоохранения Брянской области» предусмотрено 14 575,9 млн рублей. Эта сумма выше на 1 246,6 млн рублей, чем в текущем году.

В частности на региональную программу «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» потратят 1 603 млн рублей, а на «Модернизацию первичного звена здравоохранения» — 854,3 млн рублей.

Также в будущем году продолжат покупать жилье для медицинских работников. На это в бюджете запланировано 215,3 млн рублей.