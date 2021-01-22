Более 300 тысяч тонн продуктов экспортировалось с территории Брянщины в 2020 году

В минувшем году Управление Россельхознадзора по Брянской области сертифицировало более 11 700 партий различной подкарантинной продукции общим весом около 330 тысяч тонн, отгружаемой на экспорт с территории Брянщины.
Для вывоза за пределы Российской Федерации было оформлено около 225 тысяч тонн продовольственного и фуражного зерна, около 24 тысяч тонн продуктов переработки зерна, около 40 тысяч тонн картофеля и продуктов его переработки, около 19 тысяч тонн картона, более 7 тысяч тонн кормовых смесей и более 53 тысяч кубических метров пиломатериалов и деревянных изделий.
Поставки зерна и продуктов его переработки осуществлялись в Белоруссию, Латвию, Германию, Польшу, Нидерланды, Азербайджан, Литву, Грузию, Киргизию, Таджикистан, Армению, Узбекистан, Казахстан, Молдову, Украину и Турцию.
Картофель и продукты его переработки экспортировались в Белоруссию, Сербию, Украину, Чили, Уругвай, Румынию, Аргентину, Бразилию, Азербайджан, Туркменистан, Казахстан, Турцию, Молдову, Венгрию, Чехию и Кубу.
Картон поставлялся на экспорт в Германию, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан, Киргизию, Украину и Молдову.
Кормовые смеси были экспортированы в Сербию, Румынию и Турцию.
Пиломатериалы и лесопродукция отправлялись в Литву, Латвию, Молдову, Вьетнам, Польшу, Белоруссию, Турцию, Испанию, Армению, Хорватию, Бельгию, Чехию, Венгрию, Данию, Италию, Украину и Болгарию.
Во всех случаях наличие фитосанитарных сертификатов, выданных Управлением Россельхознадзора, подтверждало, что поставляемая за рубеж продукция соответствует фитосанитарным требованиям стран-получателей.
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