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Больше миллиарда рублей потратили на модернизацию троллейбусной инфраструктуры в Брянске

2023, 16 мая 15:32 Экономика
Больше миллиарда рублей потратили на модернизацию троллейбусной инфраструктуры в Брянске
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За года больше миллиарда рублей потратили на модернизацию троллейбусной инфраструктуры в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе городской инфраструктуры.

Уже год в Брянске реализуют инвестиционный проект «Модернизация городского общественного транспорта». На него предусмотрено 2 млрд рублей. В прошлом году реализовали 1,1 млрд рублей. 

Так, подрядная организация «Брянскэнерго» капитально отремонтировала 29 километров кабельных линий контактной сети троллейбуса и реконструировала четыре тяговых подстанций. Также установлены 111 единиц светодиодных остановочных табло. Кроме того, закупили 340 опор контактной сети троллейбусов, из которых 163 уже смонтированы.

Больше миллиарда рублей потратили на модернизацию троллейбусной инфраструктуры в Брянске

Для обслуживания троллейбусов купили автокран, стреловой подъёмник, грузовой автомобиль и две специализированные машины, оборудованные гидравлическими подъёмными платформами, а также комплект для мойки и уборки, шиномонтажный станок, стенд силовой тормозной, гильотина, станок радиально-сверлильный, подъёмники и трассоискатель. 

Также в планах пустить на городские улицы 100 новых троллейбусов.  Часть из них купят по федеральной программе льготного лизинга.

Больше миллиарда рублей потратили на модернизацию троллейбусной инфраструктуры в Брянске

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