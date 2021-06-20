Бренды Брянщины участвуют в конкурсе «Вкусы России»

Цель конкурса — поддержка российского агробизнеса.

Брянские бренды продуктов питания участвуют в конкурсе «Вкусы России».

В этом году будет 8 номинаций: «На всю страну», «Вкус природы», «Гастрономическая находка», «Кулинарное наследие», «Выбор народа», «Вкус из глубинки», «Загляните на огонек», «Вкус без границ». Победителей определят с помощью народного голосования. С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте конкурса.

Ранее бенд «Брянская малина» вошел в топ-50 общероссийского рейтинга, а брянский пряник занял одну из почетных строчек.

«Такие конкурсы необходимы, – говорит лидер брянского отделения «Партии Роста» Сергей Горелов, – нужно активнее продвигать лучшие образцы товаров, производимых в нашем регионе». Горелов считает, что участие в подобных мероприятиях позволит многим брянским предприятиям выйти на новый уровень продаж.