Брянцам напомнили об отмене ЕНВД

Брянские предприниматели должны выбрать альтернативу до 31 декабря.

УФНС России по Брянской области напомнило предпринимателям областного центра, что с 1 января 2020 года прекращается применение единого налога на вмененный доход (ЕНВД).

УФНС России по Брянской области сообщает: в соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 №97-ФЗ с 1 января 2021 года прекращает свое действие система налогообложения в виде единого налога на вменённый доход (ЕНВД).

Брянские предприниматели, которые хотят выбрать взамен ЕНВД упрощенную или патентную систему налогообложения, должны сообщить о своем желании в налоговый орган до 31 декабря. Все, кто этого не сделает, с 1 января будут по умолчанию переведены на общую систему налогообложения.

Выбрать оптимальный новый налоговый режим собственникам бизнеса поможет специальный сервис на сайте ФНС России.