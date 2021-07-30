Брянцы начнут получать «президентские» выплаты на детей со 2 августа

Соответствующее поручение чиновникам дал Президент РФ.

Жители Брянской области начнут получать выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей школьного возраста со 2 августа. Соответствующее решение принято в Кремле.

«Для того, чтобы люди могли в плановом порядке, не спеша, имея больше времени, подготовиться к тому, чтобы с 1 сентября дети могли быть собраны в школу», – отметил президент Владимир Путин.

Ранее деньги предполагалось выплачивать с 16 августа. В целом по стране финансовую помощь получат порядка 17 миллионов детей.