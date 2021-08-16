Брянцы скупили на ярмарках выходного дня 5 тонн картофеля

Ярмарки торжественно открыли в минувшую субботу.

В мэрии Брянска подвели итоги ярмарок выходного дня, открывшихся в минувшую субботу, 14 августа, во всех районах областного центра. В первый день их работы покупателей встречали коллективы Дворца культуры имени Медведева, ГДК имени Кравцова и ансамбль «Казачий хор» с караваем.

По данным городской администрации, на первой ярмарке брянцы приобрели 5 тонн картофеля, более 3 тонн томатов, 1,8 тонны огурцов, 400 килограммов кабачков и 350 килограммов меда. Дачники и садоводы купили саженцы плодово-ягодных культур на 30 тысяч рублей.

Ярмарки выходного дня будут работать по субботам до 31 октября.