14 августа в Брянске откроют ярмарки выходного дня (АДРЕСА)

Купить овощи по доступным ценам можно будет во всех районах областного центра.

С 14 августа в Брянске начнут работу ярмарки выходного дня, на которых будет представлена продукция местных сельхозтоваропроизводителей в широком ассортименте по доступным ценам.

Как сообщает региональное правительство, торговые места предоставляются сельскохозяйственным предприятиям, крестьянско-фермерским хозяйствам, сельскохозяйственным кооперативам, владельцам подсобных участков и предприятиям перерабатывающей промышленности на бесплатной основе.

Ярмарки будут работать каждую субботу с 8.00 до 15.00 с соблюдением необходимых санитарных и эпидемиологических норм по следующим адресам.

Советский район:

– улица Брянского Фронта, 2 (у гипермаркета «Линия–1»).

Бежицкий район:

– улица Клинцовская, 60 (у ДК имени Медведева).

Фокинский район:

– проспект Московский, 4 (у гипермаркета «Линия–2»).

Володарский район:

– улица Пушкина, 67, (у стадиона Брянских Партизан).