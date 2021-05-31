Брянцы возмущены отсутствием местного картофеля

На брянских прилавках «все ненашенское», считают они.

Жители Брянской области обсуждают овощной ассортимент в торговых точках региона. Споры развернулись на официальной странице областного правительства в соцсети.

Пресс-служба Правительства Брянской области сообщила о посадке овощей в хозяйствах региона. «Спрос на них в из года в год всегда высокий, поэтому и посевные площади в Брянской области постепенно расширяются. В Брянском, Стародубском, Погарском районах больше всего производится овощных культур», – говорится в сообщении.

«В Брянске картошка египетская 40 рублей за килограмм, неужели брянской картошки нет?» – возмущается жительница Брянской области Наталья Желтова. «А где и когда эти овощи можно хоть увидеть-то своими глазами? В каких магазинах? Одно бла-бла, а куда ни посмотришь, все ненашенское», – соглашаются с ней брянцы.

Жители региона также отмечают, что стоимость молодого картофеля на брянских прилавках достигает 60 рублей за килограмм, тогда как килограмм апельсинов можно купить за 50 рублей.