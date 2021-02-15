Брянщина заняла 40 место в стране по качеству жизни

По сравнению с предыдущим аналогичным рейтингом наш регион поднялся на одну позицию.

Эксперты РИА Новости составили рейтинг российских регионов по качеству жизни в 2020 году. Брянская область находится чуть выше середины рейтинговой таблицы, занимая 40 место. Не обошлось и без прогресса. В аналогичном рейтинге по итогам 2019 года наш регион занимал 41 место.

В пятерку лидеров вошли Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье, Татарстан и Белгородская область. В тройку аутсайдеров — Тыва, Забайкальский край и Карачаево-Черкесия.

Для оценки качества жизни в регионе использовались более 70 маркеров, на основе которых рассчитывался рейтинговый бал, который и определил позицию региона в рейтинге. Для Брянщины этот балл составил 46,615.

Позиции ближайших соседей: Курская область — 18, Калужская — 21, Орловская — 35, Смоленская — 37.