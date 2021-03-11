Брянщина заняла второе место в ЦФО по инвестициям в основной капитал

Обогнали нас только в Ивановской области.

Брянская область по итогам 2020 года заняла второе место среди областей ЦФО по приросту инвестиций в основной капитал. Темпы роста по итогам года составили 8,2%. Лучше картина только в Ивановской области. В остальных же регионах рост инвестиций вследствие пандемии коронавируса отмечался только в Москве, Тамбовской, Липецкой и Владимирской областях.

По данным Брянскстата, за прошлый год в бизнес-проекты на территории региона было вложено 73,9 млрд рублей.

Тенденция к росту инвестиций на Брянщине доминирует в течение последних лет. Так, в 2018 году в основной капитал было вложено 58,9 млрд рублей, а в 2019 — 63,9 млрд. В основном деньги вкладываются в промышленное производство.