Брянская и белорусская делегации обсудили дальнейшее сотрудничество

Руководитель Брянского облпотребсоюза Сергей Шапедько принял участие в Международном форуме.

В Туле прошел Международный форум, посвященный 190-летию потребительской кооперации России «Потребительская кооперация – открытые возможности для каждого на благо всех». Участие в нем приняли представители иностранных государств и 30 регионов России.

Брянску область представил председатель Совета Брянского облпотребсоюза, член Белорусского землячества Сергей Шапедько. Белорусскую делегацию возглавил управляющий делами президента Республики Беларусь, в недавнем времени председатель Белкоопсоюза Валерий Иванов.

В ходе рабочей встречи белорусской стороной Сергей Шапедько обсудил вопросы взаимовыгодного сотрудничества, планы дальнейшего развития экономических связей между Брянской областью и Беларуси в сфере потребкооперации. Валерий Иванов выразил отметил заинтересованность в дальнейшем партнерстве.

«Высокий уровень представительства Беларуси свидетельствует о серьезных намерениях белорусской стороны в реализации совместных планов с использованием возможностей потребительских коопераций», – отметил Сергей Шапедько.