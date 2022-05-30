Брянская область оказалась в хвосте рейтинга регионов по благосостоянию семей

Наш регион занял 74-е место из 85.

Брянская область оказалась в хвосте рейтинга российских регионов по благосостоянию семей.

Согласно опубликованному «РИА Новости» исследованию, по итогам 2021 года наш регион занял 74-е место из 85.

По подсчетам экспертов, у среднестатистической брянской семьи с двумя детьми после минимальных месячных расходов потенциально остается 15 514 рублей, у семьи с одним ребенком – 26 860 рублей.

Соседняя Калужская область заняла в рейтинге 26-е место (потенциальный остаток семьи с двумя и одним ребенком – 33 399 и 44 361 рублей соответственно), Орловская – 68-е место (18 157 и 30 068 рублей соответственно), Смоленская – 71-е место (16 759 и 27 718 рублей соответственно).

По итогам 2021 года рейтинг возглавляет Ямало-Ненецкий автономный округ – после минимальных расходов в среднестатистической семье с двумя детьми здесь остается чуть более 100 тысяч рублей. Вслед за ним идут Москва и Санкт-Петербург. Последние строчки с результатом менее 8,5 тысячи рублей занимают Чеченская и Кабардино-Балкарская республики.