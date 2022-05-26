Брянские аграрии поделились секретами с коллегами из Донбасса

Сельхозпроизводители в селе Меленск используют современные технологии.

Гостей и Донецкой и Луганской Народных республик познакомили с технологией производства картофеля на брянском предприятии в Стародубском районе.

Сельхозпроизводители в селе Меленск используют современные технологии. В результате здесь производят 7% картофеля всей России. При этом по плодородию почв Брянская область среди регионов занимает 60-е место.

«Главное, что мы получили бесценный опыт, ведь нигде в мире бесплатно никогда не расскажут о своих технологиях, а с нами бесплатно поделились самой ценной информацией, и мы эти знания будем применять у нас в Донбассе», — отметили агропромышленники из ЛНР и ДНР.