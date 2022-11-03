Брянские депутаты примут бюджет на будущий год в декабре

Депутаты Брянской областной думы утвердят бюджет на будущий год в начале декабре. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

На внеочередном заседание Совета Брянской областной Думы под председательством спикера Валентина Суббота народные избранники обсудили процедуру принятия областного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Проект документа подготовили в региональном правительстве.

«В целом, проект бюджета направлен на увеличение темпов социально-экономического развития региона, повышение его инвестиционной привлекательности и социальной защищенности граждан. Расходы на социальную сферу составят более 60%», – отметил Валентин Суббот.

В бюджете заложат деньги на строительство школ и детских садов, а также на повышение зарплат работникам бюджетной сферы.

С 7 по 10 ноября документ рассмотрят на заседаниях комитетов. Затем пройдёт общественное обсуждение в интернете. Жители смогут выразить свое отношение к предложенному документу. На 17 ноября проекта закона примут в первом чтении. Затем бюджетный комитет подготовит окончательный вариант. И 8 декабря документ примут во втором и третьем чтениях.