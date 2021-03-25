Брянские инспекторы вернули в Белоруссию коров и лошадей без документов

Перевозка скота осуществлялась в автомобиле, не оборудованном для перевозки животных.

22 марта в Суражском районе инспекторы остановили транспортное средство под управлением гражданина Республики Беларусь, перевозившего 5 голов крупного рогатого скота и 2 лошадей, сообщает Управление Россельхознадзора по Брянской области.

Оказалось, что ветеринарные документы, подтверждающие происхождение и клиническое здоровье животных, у перевозчика отсутствовали.

Со слов водителя, животных он перевозил по Могилевской области Республики Беларусь, но заблудился и оказался на территории России.

Животные были возвращены на территорию сопредельного государства под контролем белорусской государственной ветеринарной службы для проведения дальнейших проверочных мероприятий.

Виновное лицо привлечено Управлением Россельхознадзора к административной ответственности.