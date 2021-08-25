Брянские пенсионеры в сентябре получат единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей

На это выделят средства из федерального бюджета.
Ранее мы сообщали о том, что брянские пенсионеры в этом году получат разовую выплату в размере 10 тысяч рублей.
Об этом на встрече с представителями партии «Единая Россия» заявлял Владимир Путин, 24 августа он подписал соответствующий указ.
«Согласно документу, выплаты произведут в сентябре текущего года. Это должно коснуться всех пенсионеров, в том числе и работающих. Выплаты будут осуществляться в беззаявительном порядке «на основании документов, содержащихся в выплатном или пенсионном деле». Средства направят из федерального бюджета. Правительству России уже поручено обеспечить в установленном порядке финансирование расходов, связанных с реализацией указа.
Экономика уверенно выходит из пандемии. Считаю, что вопросы, связанные с повышением качества жизни пенсионеров, будут рассматриваться и в дальнейшем. Ведь они всегда находятся в поле зрения главы государства и Правительства», – пояснил председатель комитета областной Думы по вопросам социальной политики и здравоохранения Владимир Ковалев.
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