Брянские производители борются за медали на «Золотой осени» в Подмосковье

В первый день работы выставки регион получил 43 золотые медали.

Брянские производители участвуют в 23-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2021». В этом году выставка впервые проходит в парке «Патриот» в Подмосковье.

Брянскую область на выставке представляют АО «Унагранде Компани», ООО «Жуковское молоко», ОАО «Брянский гормолзавод», ТнВ «Сыр Стародубский», ОАО «Консервсушпрод», АПХ «Царь-Мясо», ТМ «Дело вкуса», ИП Редин, АО «Брянский хлебокомбинат № 1», ОАО «Бежицкий хлебокомбинат», кондитерская фабрика АО «Брянконфи», ООО «Агропромышленный холдинг «Добронравов АГРО», ООО «Меленский картофель», ООО «Сельхозник», ООО «Брянский сад».

6 октября, в первый день работы выставки, брянские сельхозпроизводители получили 56 медалей, 43 из которых – золотые.

Стенд Брянской области посетили заместитель председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.