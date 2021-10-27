Брянские системоообразующие предприятия продолжат работу во время локдауна

Экономика региона должна работать, заявил губернатор.

Губернатор Александр Богомаз прокомментировал грядущий локдаун. 30 октября – 7 ноября объявлены в Брянской области нерабочими днями из-за пандемии коронавирусной инфекции. На это время закроются большинство брянских предприятий и организаций с сохранением зарплаты работникам.

На совещании в региональном правительстве Александр Богомаз отметил, что во время локдауна продолжат работу системоообразующие предприятия, производства непрерывного цикла, предприятия, задействованные в выпуске лекарств против коронавируса, средств защиты, медицинского кислорода и других товаров, а также продуктовый ретейл.

«Экономика региона должна работать, а граждане должны иметь возможность приобретать товары первой необходимости», – заявил брянский губернатор.