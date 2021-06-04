Брянский автомобильный завод модернизируют за 12 миллиардов рублей

Правительство Брянской области подписало соглашение с АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей».

3 июня в рамках работы Петербургского международного экономического форума подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Брянской области и АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей».

«Подписали соглашение о сотрудничестве между Правительством Брянской области и АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей». Оно направлено на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию производственных мощностей Брянского автомобильного завода. Планируется реализация масштабного инвестиционного проекта по модернизации и техническому перевооружению АО «БАЗ». Инвестиции в проект составят 12 миллиардов рублей. Задачу по диверсификации производства перед оборонно-промышленным комплексом ставит Президент России Владимир Владимирович Путин. Проект предусматривает строительство на территории АО «БАЗ» новых производственных мощностей площадью около 50 тысяч квадратных метров и размещение основных цехов и административных помещений, а также строительство нового учебного центра», – сообщил губернатор Александр Богомаз.

Инвестиционный проект «Строительство испытательного полигона и техническое перевооружение производственных мощностей АО «БАЗ» планируют осуществить в рамках государственной программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса».

Проект предусматривает строительство на территории АО «БАЗ» комплекса контрольно-испытательных трасс, позволяющего проводить исследования серийной и перспективной продукции, и спецучастков с организацией необходимой инфраструктуры, оснащение технологическим оборудованием лабораторно-испытательного комплекса.

Успешная реализация инвестпроектов повысит качество и надежность выпускаемой АО «БАЗ» продукции и позволит увеличить объемы производства.