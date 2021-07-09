Брянский автозавод начнет серийное производство ракетных комплексов

Завод разработал 20 модификаций шасси.
На Брянском автомобильном заводе завершилась разработка и постановка на производство комплексов воздушно-космической обороны С-350. По словам руководства завода, при начале их серийного производства объем продукции может возрасти в несколько раз.
Также в рамках соглашения с Минпромторгом на заводе завершили технологическую подготовку к серийному производству пожарного аэродромного автомобиля АА 12,5–70/100. Ведутся работы по созданию семейства габаритных автомобилей различной грузоподъемности, предназначенных под монтаж различного оборудования.
В рамках подписанного на Петербургском международном экономическом форуме соглашения между правительством Брянской области и концерном «Алмаз-Антей» Брянский автомобильный завод модернизирует производственные мощности. На предприятии появятся новые рабочие места.
09.07.2021 14:18
В Смоленской области объявили «желтый» уровень погодной опасности
В Смоленской области был объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за жары. Предупреждение будет действовать с часу дня до семи часов вечера 9 июля. В Гидрометцентре сообщили: Очень высокая температура. Период предупреждения с 13 часов 09 июля до 19 часов 09 июля. Днём местами +30…+32
09.07.2021 14:04
В Смоленской области началась диспансеризация переболевших коронавирусом смолян
1 июля стартовала диспансеризация смолян, которые переболели коронавирусом. На эти цели было выделено около 23 миллионов рублей. Диспансеризация будет проходить в два этапа. Переболевшие коронавирусом смоляне пройдут пульсоксиметрию, спирографию, сдадут общий и биохимический анализ крови. Кроме того, для них проводятся нагрузочный тест с ходьбой, эхокардиография, компьютерная томография легких, дуплексное исследование сосудов ног. Всё это позволяет
07.07.2021 14:17
Ремонт улицы Исаковского стартовал в Смоленске
Дорожники выполняют на этом участке ремонт картами – это не просто ямочная заплатка, а полноценная замена асфальтового покрытия в месте большого скопления выбоин. Такой ямочный ремонт считается одним из наиболее эффективных способов ремонта дорожного полотна. Размеры карт практически не ограничивается. На улице Исаковского, имеющей множественные дефекты покрытия, удобно нарезать большие карты вместо множества мелких. Таким
07.07.2021 12:51
Куда пойти привиться?
Коронавирус продолжает наступать. К сожалению, ежедневная статистика в Смоленской области пополняется десятками новых случаев заражения. «Призываю смолян не откладывать вакцинацию, ведь, чтобы остановить пандемию, нам необходимо выработать коллективный иммунитет, а его можно получить только с помощью вакцины», – обратился к жителям региона губернатор Алексей Островский. Многие смоляне этот посыл уже приняли к действию. Ежедневно на