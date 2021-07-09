Брянский автозавод начнет серийное производство ракетных комплексов

Завод разработал 20 модификаций шасси.

На Брянском автомобильном заводе завершилась разработка и постановка на производство комплексов воздушно-космической обороны С-350. По словам руководства завода, при начале их серийного производства объем продукции может возрасти в несколько раз.

Также в рамках соглашения с Минпромторгом на заводе завершили технологическую подготовку к серийному производству пожарного аэродромного автомобиля АА 12,5–70/100. Ведутся работы по созданию семейства габаритных автомобилей различной грузоподъемности, предназначенных под монтаж различного оборудования.

В рамках подписанного на Петербургском международном экономическом форуме соглашения между правительством Брянской области и концерном «Алмаз-Антей» Брянский автомобильный завод модернизирует производственные мощности. На предприятии появятся новые рабочие места.