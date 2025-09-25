Город32

Брянский цементный завод зарегистрировался в системе «Честный знак»

2025, 25 сентября 16:18 Экономика
Брянский цементный завод зарегистрировался в системе «Честный знак»
Источник фото

Брянский цементный завод зарегистрировался в системе «Честный знак». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

 

Заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции прошло в областном правительстве. Там обсудили внедрение национальной системы цифровой маркировки «Честный знак». Она стала обязательной для ряда товаров и призвана защитить потребителей от подделок.

«В системе «Честный знак» с августа зарегистрировано наше предприятие «Мальцовский портландцемент», один из крупнейших цементных заводов России, который уже на протяжении 125 лет обеспечивает цементом строительную отрасль страны, и обеспечение высокого качества продукции всегда являлось первостепенной задачей. Обязательная маркировка — гарант того, что потребитель получит не фальсификат, а качественный цемент, а это уверенность в надежности зданий и сооружений», — подчеркнул губернатор Александр Богомаз.

Читайте также
Более трёх километров трассы реконструировали в Трубчевском районе
25 сентября 16:40
Более трёх километров трассы реконструировали в Трубчевском районе
Порох изъяли стражи порядка у жителя брянского села
25 сентября 16:11
Порох изъяли стражи порядка у жителя брянского села
На трассе Комаричи-Севск рабочие обустраивают обочины
25 сентября 15:43
На трассе Комаричи-Севск рабочие обустраивают обочины
Хищение товаров на 19 тысяч рублей раскрыли полицейские в Почепе
25 сентября 12:28
Хищение товаров на 19 тысяч рублей раскрыли полицейские в Почепе

Новости регионов

24.09.2025 12:52
Учебный план
В областном центре обсудили реализацию региональной программы «Герои СВОего времени. Смоленск». Она является продолжением федерального проекта «Время героев» и направлена на подготовку управленцев из числа участников СВО.   Участие в обсуждении приняли губернатор Василий Анохин и ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров – гость отметил высокий уровень организации региональной программы в Смоленской области. «Бойцы, которые защищали страну
24.09.2025 12:47
Отдых на берегу озера
В Демидовском муниципальном округе появится новый оздоровительный комплекс на базе действующего санатория имени Н.М. Пржевальского. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Василий Анохин.   На прошлой неделе он подписал соглашение о реализации проекта с президентом Cosmos Hotel Group Александром Биба при участии основателя АФК «Система» Владимира  Евтушенкова. Cosmos Hotel Group — это ведущий федеральный гостиничный
24.09.2025 12:45
Закрыто на реставрацию
Со следующего учебного года на Смоленщине  начнут готовить специалистов в сфере реконструкции и реставрации памятников.   Подготовка студентов по востребованному направлению станет возможной после заключения в Москве трёхстороннего соглашения о реализации сетевой образовательной программы. Подписи под документом поставили губернатор Василий Анохин, президент Российской академии архитектуры и строительных наук, вице-президент Российской академии художеств, ректор МАРХИ Дмитрий
24.09.2025 12:40
Заменим и отремонтируем
Как развивают сферу ЖКХ в регионе? В Москве прошёл Всероссийский форум развития ЖКХ, организаторами которого выступили Минстрой РФ и Правительство Москвы. С приветственным словом к участникам обратился министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. Глава ведомства отметил, что форум – это площадка для выработки решений, которые напрямую отражаются на качестве жизни миллионов людей.   2

Актуальные темы

Лента новостей
Закрыто на реставрацию
Происшествия
Жилой дом потушили пять автоцистерн в Брянске
Лента новостей
Ночью над Брянской областью военные сбили семь беспилотников
Лента новостей
18 беспилотников сбила система ПВО над Брянской областью
Происшествия
Молодого брянца ждёт суд за госизмену

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

«Ростелеком» представил пилотный проект платежного терминала на ОС «Аврора»
«Ростелеком» представил пилотный проект платежного терминала на ОС «Аврора»

«Ростелеком» совместно с платежной компанией Pay2Me представил пилотный проект отечественного защищенного платежного терминала на базе ОС «Аврора». Заинтересованность к внедрению этого продукта проявили крупнейшие кредитные учреждения и предприятия розничной торговли.

Организацию вывоза зерна обсудили железнодорожники с аграриями Брянской области
Организацию вывоза зерна обсудили железнодорожники с аграриями Брянской области

В Брянске железнодорожники провели встречу с представителями крупнейших производителей и переработчиков зерновых культур в Брянской области.

В филиале «Россети Центр» – «Брянскэнерго» подвели итоги работы по пресечению безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии за восемь месяцев текущего года
В филиале «Россети Центр» – «Брянскэнерго» подвели итоги работы по пресечению безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии за восемь месяцев текущего года

За указанный период выявлено 125 фактов хищения электроэнергии: 114 случаев безучетного потребления (более 1,3 млн кВтч) и 11 фактов бездоговорного потребления электроэнергии (более 109 тыс. кВтч). Общая сумма ущерба, причиненного филиалу, составила порядка 13 млн рублей.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Брянский суд обязал работодателя выплатить 250 тысяч рублей пострадавшему сотруднику
Брянский суд обязал работодателя выплатить 250 тысяч рублей пострадавшему сотруднику

Брянский суд обязал работодателя выплатить 250 тысяч рублей пострадавшему сотруднику. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

Город32
О проекте Персональные данные Рекламодателям Партнёрам Правовая информация Карта сайта Архив
Go32.ru оперативно публикует актуальные новости Брянска и Брянской области. Политика, экономика, спорт, культурная жизнь, происшествия в Брянске. Все, о чем становится известно нам, мы тут же сообщаем нашим читателям. © 2011—2025

Статистика

Яндекс.Метрика