Брянский цементный завод зарегистрировался в системе «Честный знак». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции прошло в областном правительстве. Там обсудили внедрение национальной системы цифровой маркировки «Честный знак». Она стала обязательной для ряда товаров и призвана защитить потребителей от подделок.

«В системе «Честный знак» с августа зарегистрировано наше предприятие «Мальцовский портландцемент», один из крупнейших цементных заводов России, который уже на протяжении 125 лет обеспечивает цементом строительную отрасль страны, и обеспечение высокого качества продукции всегда являлось первостепенной задачей. Обязательная маркировка — гарант того, что потребитель получит не фальсификат, а качественный цемент, а это уверенность в надежности зданий и сооружений», — подчеркнул губернатор Александр Богомаз.