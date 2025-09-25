Брянский цементный завод зарегистрировался в системе «Честный знак». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции прошло в областном правительстве. Там обсудили внедрение национальной системы цифровой маркировки «Честный знак». Она стала обязательной для ряда товаров и призвана защитить потребителей от подделок.
«В системе «Честный знак» с августа зарегистрировано наше предприятие «Мальцовский портландцемент», один из крупнейших цементных заводов России, который уже на протяжении 125 лет обеспечивает цементом строительную отрасль страны, и обеспечение высокого качества продукции всегда являлось первостепенной задачей. Обязательная маркировка — гарант того, что потребитель получит не фальсификат, а качественный цемент, а это уверенность в надежности зданий и сооружений», — подчеркнул губернатор Александр Богомаз.
24.09.2025 12:52
Учебный план
В областном центре обсудили реализацию региональной программы «Герои СВОего времени. Смоленск». Она является продолжением федерального проекта «Время героев» и направлена на подготовку управленцев из числа участников СВО. Участие в обсуждении приняли губернатор Василий Анохин и ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров – гость отметил высокий уровень организации региональной программы в Смоленской области. «Бойцы, которые защищали страну
24.09.2025 12:47
Отдых на берегу озера
В Демидовском муниципальном округе появится новый оздоровительный комплекс на базе действующего санатория имени Н.М. Пржевальского. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Василий Анохин. На прошлой неделе он подписал соглашение о реализации проекта с президентом Cosmos Hotel Group Александром Биба при участии основателя АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Cosmos Hotel Group — это ведущий федеральный гостиничный
24.09.2025 12:45
Закрыто на реставрацию
Со следующего учебного года на Смоленщине начнут готовить специалистов в сфере реконструкции и реставрации памятников. Подготовка студентов по востребованному направлению станет возможной после заключения в Москве трёхстороннего соглашения о реализации сетевой образовательной программы. Подписи под документом поставили губернатор Василий Анохин, президент Российской академии архитектуры и строительных наук, вице-президент Российской академии художеств, ректор МАРХИ Дмитрий
24.09.2025 12:40
Заменим и отремонтируем
Как развивают сферу ЖКХ в регионе? В Москве прошёл Всероссийский форум развития ЖКХ, организаторами которого выступили Минстрой РФ и Правительство Москвы. С приветственным словом к участникам обратился министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. Глава ведомства отметил, что форум – это площадка для выработки решений, которые напрямую отражаются на качестве жизни миллионов людей. 2