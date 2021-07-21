Брянский губернатор будет следить за ценами на овощи

Комиссия под председательством Александра Богомаза намерена разобраться с наценками.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз принял участие в совещании с участием Правительства РФ, представителей ретейлеров и торговых сетей, экспертов ОНФ и глав регионов, которое прошло на площадке «Единой России».

Как сообщает региональное правительство, в Брянской области будут вести постоянный мониторинг и контроль за ценами на основные виды сезонной продукции.

Отпускная цена у производителей на картофель составляет 14-16 рублей, морковь – 8 рублей, капусту – 15 рублей. При этом в торговых сетях средняя цена на картофель – 43 рубля, капусту – около 40 рублей, на морковь – более 80 рублей.

В обосновании такой наценки намерена разобраться комиссия, которую возглавляет Богомаз.