Брянский губернатор обсудил инвестпроекты с зампредседателя «Россельхозбанка»

Губернатор Брянской области обсудил инвестпроекты с зампредседателя «Россельхозбанка».

Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с заместителем председателя правления АО «Россельхозбанк» Денисом Константиновым. Они обсудили реализацию значимых проектов с участием банка в регионе.

«Объем финансовых вложений банка в Брянскую область за весь период деятельности с 2006 года составил свыше 376 млрд рублей. Ежегодный объем финансирования на развитие АПК в регионе — более 7 млрд рублей. При поддержке АО «Россельхозбанк» реализован инвестиционный проект по строительству животноводческого комплекса на 3600 голов дойного стада ООО «Дружба-2», построена линия по переработке мясной продукции комплекса по убою КРС «Брянской мясной компании» ГК «Мираторг» в Хмелево, мощность завода позволяет выпускать более 45 тонн готовой продукции в сутки» , – уточнил Александр Богомаз.

Также банк участвует в развитии сельских территорий. 820 семей получили 1,6 млрд рублей по программе «Сельская ипотека» и смогли улучшить свои жилищные условия.

«С помощью федерального образовательного проекта Россельхозбанка «Школа фермера» на базе Брянского государственного аграрного университета прошли обучение сельхозпроизводители по направлениям «Молочное и мясное животноводство», «Птицеводство» и «Растениеводство». Будем и дальше развивать наше плодотворное сотрудничество» , – заключил Александр Богомаз.