Брянский губернатор обсудил сотрудничество с руководителями белорусских сахарных комбинатов

2026, 18 марта 09:07

Брянский губернатор обсудил сотрудничество с руководителями белорусских сахарных комбинатов. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с гендиректором ОАО «Городейский сахарный комбинат» Геннадием Соловьем и гендиректором ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» Виталием Марковцом. Они обсудили перспективы сотрудничества двух предприятий Республики Беларусь и региона.

«На мощностях комбинатов перерабатываются более 20 тысяч тонн сахарной свеклы в сутки. За счет этого производят не только сахар, но еще 150 наименований продукции: соки, фруктово-ягодные консервы, начинки, повидло, конфитюры, джемы», — уточнил Александр Богомаз.

Глава региона уточнил, что два комбината в Россию поставляют более 150 тысяч тонн сахара в год. С руководителями комбинатов губернатор обсудил сотрудничество не только с сельхозтоваропроизводителями, но и с Брянским машиностроительным заводом.

«Наше флагманское предприятие выпускает маневровые тепловозы, а у белорусских сахарных комбинатов есть свой тепловозный парк, который они в перспективе планируют обновлять», — добавил Александр Богомаз.