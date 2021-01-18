Брянский губернатор поручил стародубским сыроварам до 1 апреля очистить реку Вабля

В противном случае завод «Стародубские сыры» придется закрыть, хотя глава региона этого не хочет.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал на своей странице во ВКонтакте об итогах поездки в Стародубский район, где он проинспектировал строительство очистных сооружений на двух местых предприятиях, в том числе на заводе «Стародубские сыры».

Глава региона поделился воспоминаниями, что когда-то местная речка Вабля считалась самой чистой не только в Стародубском районе, но и на всей Брянщине. А сегодня приходится с сожалением констатировать, что она мертва.

Губернатор сообщил также, что причина экологической катастрофы — увеличение объемов производства на «Стародубских сырах». Если прежде предприятие перерабатывало 30 тонн молока, то тперь 600, а старые очистные сооружения с выросшей нагрузкой не справляются. Это и стало причной строительства новых очистных, но сдача их в эксплуатацию затянулась. По плану они должны были заработать в ноябре. Но на календаре уже вторая половина января, а сооружения так и не сданы в эксплуатацию.

Глава региона подчеркнул, что не хочет закрывать завод, который успешно работает, платит налоги и зарплату. Но это сделать придется, если предприятие до 1 апреля на очистит загрязненнвую им реку. Губернатор пообещал сделать все, что от него зависит, чтобы в реке снова водилась рыба и цвели кувшинки.