Брянский губернатор встретился с руководителями научно-производственного предприятия «Александр»

2026, 27 марта 10:28

Брянский губернатор встретился с руководителями. Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с руководителями научно-производственного предприятия «Александр» Сергеем и Александром Семеновыми. Они обсудили работу ООО с кадрами и реализацию новых проектов.

На предприятии работает более 370 человек. Средняя зарплата превышает 115 тысяч рублей. В 2025 году выручка предприятия превысила 7 млрд рублей, а налоговые отчисления в бюджет – 1,7 млрд рублей налогов. Также на предприятии работает система подготовки собственных кадров.

«Уже шестой год работает программа, по которой предприятие начинает подготовку будущих сотрудников еще со студенческой скамьи. В Дятьковском техникуме каждый год обучаются более 100 студентов, которые потом приходят работать на предприятие. Но руководители хотят пойти еще дальше, и рассказывать о профессии еще в школе и даже в детском саду, через экскурсии знакомить с производством», – уточнил Александр Богомаз.

Глава региона поддержал идею создать учебный центр на базе техникума. В трёх классах разной направленности школьники будут изучать азы инженерных специальностей.