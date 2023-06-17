Брянский губернатор заключил соглашение о производстве элитного картофеля с «Мираторг»

Губернатор Брянской области заключил соглашение о производстве элитного картофеля на 692 млн рублей с «Мираторг». Об этом он написал в своих соцсетях.

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Брянской области Александр Богомаз заключил инвестиционное соглашение с агрохолдингом «Мираторг» о реализации проекта по производству элитного семенного картофеля на 692 млн рублей.

«Это инвестиции компании в селекционно-семеноводческий центр по созданию сортов картофеля и производству оригинальных и элитных семян картофеля в Брянской области мощностью 11,5 тысячи тонн в год. Развитие собственной селекционной базы для импортозамещения в растениеводстве и овощеводстве — сегодня стратегически важное направление в агропромышленном комплексе, направленное на обеспечение продовольственной безопасности страны. Проект селекционно-семеноводческого центра в Брянской области станет частью межрегионального предприятия полного цикла по производству семенного картофеля высоких репродукций», – уточнил Александр Богомаз.

Глава региона добавил, что для реализации в регионе построят производственно-складской комплекс с зоной сортировки и навесами склада и лаборатории с комплектом оборудования по оценке качества сортов. Также закупят специализированную технику.