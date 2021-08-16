Брянский картофель поставляют на производство белорусских чипсов

Каждая вторая пачка чипсов, выпущенных в Белоруссии, производится из брянского картофеля.

Брянская область поставляет крупные партии картофеля в Белоруссию. Об этом в рамках Всероссийского Дня поля – 2021 сообщил брянский губернатор Александр Богомаз.

«Что приятно, рядом с нами находятся наши братья-белорусы. Мы им уже не первый год поставляем картофель для переработки. Каждая вторая пачка чипсов, выпущенная в Белоруссии, производится из брянского картофеля», – сказал Богомаз на пленарном заседании «Растениеводство России: стратегические ориентиры на 2021 год и инструменты их достижения», которое прошло в онлайн-режиме.

По словам брянского губернатора, брянские сельхозпроизводители уже месяц копают ранний картофель и поставляют его во все регионы России. Средняя урожайность составляет около 300 ц/га.