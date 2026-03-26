«Брянский сад» планирует выращивать саженцы и голубику

2026, 26 марта 10:27
«Брянский сад» планирует выращивать саженцы и голубику. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз. 

 

Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с учредителем группы компаний по производству строительных материалов Артёмом Чайкой. Они обсудили реализацию совместного инвестиционного проекта с ООО «Брянский сад».

Предприятие в Клетнянском районе работает девятый год. Там посажено 275 гектар садов интенсивного типа. В прошлом году было получено 2520 тонн яблок. В этом году  «Брянский сад» планирует получить урожай в объеме 4000 тонн. В 2024 году начало работать плодохранилище на 5000 тонн плодов.

«В ближайшей перспективе предприятие планирует увеличить производство яблок до 6-8 тыс. тонн, а также организовать выращивание саженцев собственного производства и производство голубики», – уточнил губернатор Александр Богомаз.

Кроме того, по программе «Комплексное развитие сельских территорий» в Клетнянском районе постоят восемь километров дороги за 178 млн рублей. Она пройдет через поля  и плодохранилище«Брянского сада», а также соединит населенные пункты Павлинки, Сельцо и Набат.

