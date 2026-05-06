Брянский губернатор встретился с советником главы МЧС России

2026, 06 мая 08:20

Брянский губернатор обсудил ситуацию в регионе с советником главы МЧС России. Об этом Александр Богомаз сообщил в своих соцсетях.

Губернатор Брянской области встретился с советником главы МЧС России генерал-майором Даниилом Мартыновым. Они обсудили ситуацию в приграничном регионе.

«Весь личный состав брянских спасателей сегодня стоит на защите населения Брянской области, и какие бы тяжелые ситуации у нас ни случались, на них удается быстро и оперативно, в самые короткие сроки реагировать благодаря высокому профессионализму, мужеству и героизму сотрудников», — подчеркнул губернатор Александр Богомаз.

По распоряжению Министра МЧС России Александра Куренкова в регион прибыли дополнительные силы и средства. Техника поможет оперативно реагировать на любую складывающуюся обстановку.

Даниил Мартынов отметил, что в Брянской области хорошо организовано взаимодействие с Министерством обороны, ФСБ, Росгвардией и другими силовыми структурами.

«У нас работает настоящая сплоченная боевая команда, которая способна решать любые вопросы, принимать совместные решения в режиме 24/7 по защите жителей Брянской области», — уточнил Александр Богомаз.