Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Общество

Брянский губернатор встретился с советником главы МЧС России

2026, 06 мая 08:20
Брянский губернатор встретился с советником главы МЧС России
Источник фото

Брянский губернатор обсудил ситуацию в регионе с советником главы МЧС России. Об этом Александр Богомаз сообщил в своих соцсетях.

 

Губернатор Брянской области встретился с советником главы МЧС России генерал-майором Даниилом Мартыновым. Они обсудили ситуацию в приграничном регионе.

«Весь личный состав брянских спасателей сегодня стоит на защите населения Брянской области, и какие бы тяжелые ситуации у нас ни случались, на них удается быстро и оперативно, в самые короткие сроки реагировать благодаря высокому профессионализму, мужеству и героизму сотрудников», — подчеркнул губернатор Александр Богомаз.

По распоряжению Министра МЧС России Александра Куренкова в регион прибыли дополнительные силы и средства. Техника поможет оперативно реагировать на любую складывающуюся обстановку.

Даниил Мартынов отметил, что в Брянской области хорошо организовано взаимодействие с Министерством обороны, ФСБ, Росгвардией и другими силовыми структурами.

«У нас работает настоящая сплоченная боевая команда, которая способна решать любые вопросы, принимать совместные решения в режиме 24/7 по защите жителей Брянской области», — уточнил Александр Богомаз.

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Две жительницы Брянска поверили лжесотрудникам соцслужбы
05 мая 16:30
Две жительницы Брянска поверили лжесотрудникам соцслужбы
Брянцы выступили на международных соревнованиях по единоборству «Кобудо»
05 мая 14:41
Брянцы выступили на международных соревнованиях по единоборству «Кобудо»
Сотрудник теробороны погиб при ударе FPV–дронов на Стародубский округ
05 мая 13:20
Сотрудник теробороны погиб при ударе FPV–дронов на Стародубский округ

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15068) брянск (6931) ДТП (2740) ГИБДД (2290) прокуратура (2094) уголовное дело (2044) Александр Богомаз (1984) суд (1789) авария (1654) мчс (1538) коронавирус (1272) умвд (1064)