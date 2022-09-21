Брянский завод будет ремонтировать локомотивы РЖД
Брянский машиностроительный завод получил право на ремонт тепловозов ОАО «Российские железные дороги». Такое решение приняла комиссия под руководством представителей дирекции РЖД.
Брянский машиностроительный завод будет ремонтировать тепловозы ТЭМ18ДМ, 2ТЭ25КМ, а также колесные пары. К организации заводского ремонта тепловозов коллектив предприятия готовился больше года.
В этом году на заводе также планируют освоить ремонт тепловоза 2ТЭ116 и колесных пар с МОП скольжением.
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