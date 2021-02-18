Брянских предпринимателей научат продавать онлайн на международных площадках

В областном центре 26 февраля пройдет мастер-класс по международной интернет-торговле.
Центр поддержки экспорта Брянской области ГАУ БО ЦОУ «Мой бизнес» 26 февраля проведет для малых и средних предпринимателей онлайн мастер-класс «Практические аспекты ведения торговли через международные электронные торговые площадки».
Спикером мастер-класса выступит руководитель отдела по электронной коммерции ООО «Виконн» Артем Орлов. ООО «Виконн» – единственный официальный представитель на территории России крупнейшей европейской площадки e-commerce DTAD и аккредитованный сервисный партнер Российского Экспортного Центра.
Программа включает такие темы:
– Что такое электронная коммерция? Современные тренды в сфере е-commerce;
– Отличие В2В и В2С площадок;
– Как правильно оформить свой профиль на электронной площадке;
– Адаптация продукта к торговле на онлайн-площадках;
– Работа на международных электронных торговых площадках – DTAD, Industrystock,Fordaq, ETSY.
Участники мастер-класса получат полное представление о торговле на перечисленных электронных площадках, механизмах их работы, перспективах и условиях размещения.
Участие бесплатное по предварительной регистрации. Слушатели получают сертификат участника. Начало 26 февраля 2021 года в 14-30.
По вопросам участия и регистрации звонить: (4832) 57-66-26, +7-980-334-56-20 или писать: gsv@btpp.org (контактное лицо Гудовский Сергей Викторович) или обратиться в Центр поддержки экспорта Брянской области по тел.: (4832) 58-92-78.
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