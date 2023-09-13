Брянское предприятие увеличило производство фанеры на 50%

Брянское предприятие за шесть лет увеличило производство фанеры на 50%. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Глава Брянской области встретился с учредителем Брянского фанерного комбината Иваном Климентовым. Они обсудили перспективы развития предприятия.

«Комбинат имеет более чем вековую историю и огромный опыт в обработке древесины. Предприятие прошло путь от небольшого лесопильного завода до современного динамично развивающегося фанерного производства, где работают более 500 человек. За последние шесть лет новый собственник АО «БФК» инвестировал в модернизацию производства порядка 700 млн рублей. Общий объем производства фанеры с 2018 по 2023 годы вырос на 52%», — уточнил Александр Богомаз.

В июле этого года выпуск продукции предприятия составил рекордные 3,5 тысячи кубометров. В этом году «БФК» перечислили более 88 млн рублей налогов и сборов.