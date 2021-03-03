Бывший директор завода в Новозыбкове обвиняется в сокрытии 45 млн рублей

В ближайшее время экс-директор НМЗ предстанет перед судом.

Следователи обвиняют в сокрытии особо крупной суммы денег бывшего директора проходящего процедуру банкротства Новозыбковского машиностроительного завода.

Как сообщает СУ СКР, обвиняемому инкриминируется сокрытии более 45 млн рублей. По версии следствия, бвыший директор скрыл эту сумму, за счет которой был обязан платить налоги, в период с июня 2019 по февраль 2020 году. Он такэе обвиняется в невыплате зарплаты работникам завода с августа 2019 по февраль 2020 года и задолжал 1323 сотрудникам свыше 52 млн рублей.

На имущество завода, которое оценивается более чем в 55 млн рублей. суд наложил арест.

В ближашее время обвиняемый предстанет перед судом.