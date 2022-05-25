Четыре котельных построят в Брянской области

На модернизацию потратят 226,43 миллиона рублей.

В 2022 году в Брянской области построят четыре блочно-модульные котельные: в Злынке, в посёлке Лесное Суражского района, в Новозыбкове и в посёлке Санаторий Снежка Брянского района. Кроме того, пройдёт первый этап реконструкции котельной на улице Степной в Брянске и в селе Городище Погарского района. На работы потратят 226,43 млн рублей.

«Не снижаются и планы по замене сетей. В 2022 году запланирована замена 57,88 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении, из них 48,11 км ГУП «Брянсккоммунэнерго», — подчеркнул директор департамента ТЭК и ЖКХ Олег Андрианов.