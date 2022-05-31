Чиновники посоветовали брянцам жаловаться на стоимость картофеля в ФАС

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Жители Брянской области жалуются на завышенную стоимость картофеля.

На официальной странице регионального правительства в соцсетях, где картофель назвали визитной карточкой Брянской области, они сообщают, что «в «Магните» именно брянский картофель от 60 рублей за минусом торговой наценки».

Ситуацию попытались прояснить в управлении потребительского рынка Брянской области.

«Цены на картофель варьируются в зависимости от сорта и вида, а также фактора сезонности. Если вы все же видите завышенные цены, можно сообщить об этом в ФАС», – предложили брянцам чиновники.

Чтобы оставить онлайн-жалобу, необходимо заполнить форму и прикрепить файл – например, фото ценника.

Ранее в региональном правительстве сообщили, что Брянская область обогнала Нидерланды и Белоруссию по урожайности картофеля.