Делегация Брянской области примет участие во Всероссийском Дне поля

Мероприятие проходит с 12 по 14 августа на территории загородного клуба «Белая лошадь» Свердловской области.

В Свердловской области проходит мероприятие «Всероссийский День поля», на котором регионы демонстрируют различные сорта сельскохозяйственных культур, новинки сельхозтехники и оборудования. Как и в прошлом году, часть мероприятия запланирована в режиме онлайн.

Брянская делегация тоже примет участие в выставке. В делегацию вошли: заместитель Губернатора Борис Грибанов, директор департамента сельского хозяйства Брянской области Владимир Ториков и ректор Брянского государственного аграрного университета Николай Белоус.

Они представят продукцию Брянского тракторного завода и предприятия «Брянсксельмаш».

Деловая программа затронет все направления агропромышленного комплекса Российской Федерации. Пройдут пленарные сессии на актуальные темы, посвященные перспективам развития сельского хозяйства в стране.