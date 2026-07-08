Брянская и Челябинская область заключили соглашение

2026, 08 июля 15:01

Брянская и Челябинская область заключили соглашение о развитии партнёрства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Екатеринбурге проходит международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2026. В ней принимает участие делегация из Брянской области.

В рамках выставки временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук встретился с главой Челябинской области Алексеем Текслером. Они подписали соглашением о развитии партнерства во всех сферах. В документе речь идёт об обмене опытом, совместных проектах для бизнеса и социальной сферы, укреплении связей между предприятиями, внедрении передовых технологий, развитии креативных индустрий, цифровой трансформации и подготовке кадров.