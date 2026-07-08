Водитель получил травмы в аварии в Брянском районе накануне

2026, 08 июля 14:29

Водитель получил травмы в аварии в Брянском районе накануне. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Вечером 7 июля на 7-м км автомобильной дороги регионального значения «Брянск — Дятьково — граница Калужской области» в Брянском районе произошло ДТП. 38-летний водитель за рулём автомобиля LADA на перекрёстке проехал на запрещающий сигнал светофора. Легковушка врезалась в Volkswagen. 43-летний водитель иномарки поворачивал налево.

Автомобилист из LADA с травмами попал в больницу. По факту дорожно-транспортного происшествия правоохранители возбудили административное расследование.