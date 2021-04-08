Дело о невыплате зарплаты в ООО «Дарковичи» довели до суда

Двум работникам компании не выплатили 80 тысяч рублей.

Брянские следователи завершили расследование уголовного дела о невыплате зарплаты в ООО «Дарковичи». Перед судом предстанет директор компании.

Как сообщает СУ СК РФ по Брянской области, с августа 2019 года по апрель 2020 года зарплату не получали два сотрудника «Дарковичей». Размер задолженности превысил 80 тысяч рублей.

После вмешательства следователей долги по зарплате погасили, а директор оказался фигурантом уголовного дела. Материалы дела направили в суд.