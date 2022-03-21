Директор брянского департамента экономразвития расскажет о поддержке бизнеса

Михаил Ерохин в прямом эфире ответит на вопросы жителей.

22 марта директор департамента экономического развития Брянской области Михаил Ерохин проведёт онлайн-трансляцию. Он расскажет об экономике и поддержке бизнеса в Брянской области. А также ответит на вопросы жителей. Задать их можно уже сейчас под постом о встрече на странице регионального правительства в «ВКонтакте».

Жители уже поинтересовались строительством жилья, проектами развития троллейбусной инфраструктуры в Брянске, закупкой лекарств для инвалидов и получения кредитов для сельскохозяйственных предприятий.

Прямой эфир начнётся в 11 часов