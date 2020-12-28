Директор брянского предприятия предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов

Фигуранту дела инкриминируется сокрытие от налогообложения свыше 3,3 млн рублей.

Брянские следователи передали в суд уголовное дело о сокрытии ООО «Снежка-Молотино» от налогообложения более 3,3 млн рублей, что по закону считается особо крупным размером.

По версии следствия, руководитель предприятия, который проходит по делу как обвиняемый с декабря 2019 по март 2020 года рассчитывался с кредиторами за ранее поставленные услуги, не зачисляя деньги на расчетный счет компании. Это позволило избежать их списания в качестве недоимки по налогам и страховым взносам.

После вмешательства следователей задолженность предприятия по налогам и взносам была погашена.