ДК завода «Арсенал» в Брянске не взяли в аренду даже за рубль

Видимо, арендаторов останавливает перспектива затрат на ремонт.

Аукцион по поиску арендатора для здания бывшего ДК брянского завода «Арсенал» пока закончился безрезультатно.

Желающих взять в аренду здание даже по символической цене в 1 рубль пока не нашлось.

Быший ДК был построен еще при Екатерине Второй, но с тех пор здание несколько раз перестраивалось.

В 2018 году губернатор Александр Богомаз предложил сдать бывший ДК в аренду по символической цене при условии, что арендатор за свой счет сделает его ремонт. Видимо, эта перспектива потенциальных арендаторов и останавливает.