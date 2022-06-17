Для переселенцев из аварийного жилья в Брянске построят многоэтажку
За два года расселят 47 ветхих домов.
Для переселенцев из аварийного жилья в областном центре на улице Баумана построят многоэтажку на 69 квартир. Об этом сообщили в Совете народных депутатов Брянска.
До конца 2023 года расселят 47 ветхих и аварийных домов. В новые квартиры переедет 1491 человек. На это потратят 551 миллиона рублей.
По программе 2021-2022 годов горадминистрации осталось расселить 18 муниципальных квартир из 33-х. В рамках этапа текущего года из 500 помещений переселят 1094 человека.
Для переселенцев планируют построить дом на 69 квартир по улице Баумана. Также экспертизу проходит проект на строительство пятиэтажки на 137 квартир по улице Витебской и переулку Ржевскому.
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