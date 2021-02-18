Доходы бюджета Брянска выросли на 39,5 млн рублей

«Лишние» деньги направят на неотложные нужды, включая строительство приюта для животных.

Доходная часть бюджета Брянска увеличена на 39,5 миллиона рублей. Об этом сообщает Брянский горсовет.

Рост доходов обусловлен в том числе за счет безвозмездных поступлений из областного бюджета на строительство спортивно-оздоровительного комплекса в Фокинском районе (16 миллионов рублей) и спортивно-оздоровительного комплекса в Бежице (24 миллиона рублей).

При этом объем доходной части уменьшен на 484,7 тысячи рублей за счет возврата остатков средств на счете на 1 января 2021 года.

Остаток финансов на счете бюджета направят на софинансирование средств из областного бюджета по объектам жилищно-коммунального хозяйства и строительства, расселение ветхого жилья, покупку дорожной техники, оплату задолженности за уличное освещение, благоустройство города, замену аварийных опор контактной сети в рамках исполнения судебных решений, оплату контрактов по обустройству контейнерных площадок, реализацию проекта «Решаем вместе», исполнение судебного акта по созданию приюта для животных и другие неотложные нужды.