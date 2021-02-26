Движение фур по дорогам Брянщины запретят с 19 марта

Ограничение будет действовать на протяжении весеннего паводка.

С 19 марта по 17 апреля по дорогам Брянской области будет запрещено движение большегрузных автомобилей. Это ограничение вводится в регионе ежегодно на время весеннего паводка.

Водители, желающие все же проехать в этот период, будут должны госпошлину «за ущерб дорогам».

Ограничение будет применяться на межуниципальных и региональных трассах с допустимой нагрузкой до 10 тонн на ось для машин с этим показателем более 4 тонн на ось. Исключение составят международные перевозки и траспортировка продуктов, лекарств, топлива, грузов для сельского хозяйства и ремонта объектов социального назначения. Следить за соблюдением запрета будет передвижной пункт весового контроля.