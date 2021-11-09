«Дятьково-ДОЗ» и «Катюшу» обвинили в загрязнении воздуха
Должностные лица предприятий оштрафованы.
Прокуратура Дятьково провела очередную проверку исполнения законодательства об охране атмосферного воздуха в местных деревообрабатывающих и мебельных предприятиях.
Как сообщает ведомство, в ООО «Дятьково-ДОЗ», ООО МК «Катюша» не разработаны мероприятия по регулированию выбросов в атмосферу при неблагоприятных метеорологических условиях. Также на предприятиях не проводят мероприятия по уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух.
В отношении виновных должностных лиц прокуратура возбудила административные дела о несоблюдении экологических требований при эксплуатации предприятий. По результатам их рассмотрения должностные лица оштрафованы.
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