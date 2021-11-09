«Дятьково-ДОЗ» и «Катюшу» обвинили в загрязнении воздуха

Должностные лица предприятий оштрафованы.

Прокуратура Дятьково провела очередную проверку исполнения законодательства об охране атмосферного воздуха в местных деревообрабатывающих и мебельных предприятиях.

Как сообщает ведомство, в ООО «Дятьково-ДОЗ», ООО МК «Катюша» не разработаны мероприятия по регулированию выбросов в атмосферу при неблагоприятных метеорологических условиях. Также на предприятиях не проводят мероприятия по уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух.

В отношении виновных должностных лиц прокуратура возбудила административные дела о несоблюдении экологических требований при эксплуатации предприятий. По результатам их рассмотрения должностные лица оштрафованы.